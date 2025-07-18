Офіційна європейська ціна російської нафти знизилася на понад 10 доларів за барель.

ЄС знизив стелю цін на російську нафту до 47,6 долара за барель в рамках 18-го пакету санкцій, повідомили Reuters дипломати на умовах анонімності.

Раніше "стеля цін" на російське "чорне золото" складала 60 доларів за бочку.

Рішення про обмеження цін передбачає заборону торгувати російською нафтою, яку перевозять танкерами, якщо вона дорожча за допустимий рівень (тобто відсьогодні - 47,6 доларів за барель). Крім того, судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям забороняється обробляти вантажі російської нафти в усьому світі, якщо їх не продають за ціною, нижчою за граничну.

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Це зроблено для того, щоб зменшити російські нафтові доходи, які використовуються для фінансування війни в Україні. Однак російський "тіньовий флот" та маніпуляції з документами дозволяють РФ частково обходити ці обмеження.

Reuters повідомляє, що перегляд "стелі цін" одразу призвів до зростання світових цін на нафту. Вартість марки Brent зросла на 62 центи, до 70,14 доларів за барель. А ціна WTI підскочила на 64 центи, до 68,18 доларів за барель.

Обмеження цін на російську нафту

Єврокомісія на початку червня презентувала 18-й пакет санкцій проти РФ. Однак його ухвалення блокувала Словаччина, яка наполягала на додаткових "гарантіях" у зв’язку з обмеженнями ЄС проти російських енергоносіїв, а також потенційними судовими позовами з боку РФ. До того ж не в захваті від нових обмежень були Греція, Кіпр та Мальта.

11 липня стало відомо, що Єврокомісія планує запропонувати плаваючу "стелю цін" на російську нафту, задля досягнення консенсусу стосовно 18-го пакету санкцій.

Врешті-решт 18 липня ЄС схвалив 18-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає розширення "чорного списку" кораблів тіньового флоту та зниження стелі цін на російську нафту.

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