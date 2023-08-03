За словами експерта, окрім податків зростання цін на пальне штовхає і збільшення світових цін на нафту та нафтопродукти.

Ціни на пальне в мережах АЗС протягом серпня збільшаться ще на 10%, до 55 гривень на бензин і до 53-54 гривень за дизельне пальне.

Про це сказав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в ефірі телемарафону. "Оскільки ми купуємо імпортне пальне, ми почали купувати його дорожче. Якщо врахувати підвищення на світовому ринку, то вийде ще десь до 5 грн на літрі", - сказав він.

За словами експерта, окрім податків зростання цін на пальне штовхає і збільшення світової вартості на нафту та нафтопродукти. Протягом останнього місяця ціна нафти зросла з 75 до 85 доларів за барель.

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"Тобто в нас був хвіст податкового потенціалу для зростання, а з’явився ще додатковий фактор у вигляді світових цін і це говорить про те, що серпень буде напруженим. Я думаю, що питання 55 грн за літр бензину та 53-54 грн за дизельне пальне це вже вирішено. Це питання тижня – десяти днів", - пояснив Куюн.

На думку експерта, що стосується скрапленого газу, то на відміну від бензину та дизелю, акциз на нього не підвищився, тільки ПДВ вплинуло на газ. Тому, враховуючу світове зростання попиту на скраплений газ ще є потенціал зростання на 2-3 гривні за літр у найближчий час.

Ціни на пальне в Україні

За перші дні серпня великі мережі заправок, зокрема, ОККО й WOG підвищили ціни на всі види пального на 2 гривні за літр.

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко вважає, що ціни на бензин можуть зрости на 1-2 гривні протягом серпня, але це відбудеться не за один тиждень.

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів.

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