Київ планує компенсувати втрачені через війну енергетичні потужності.

Україна планує розпочати будівництво чотирьох атомних реакторів на Хмельницькій АЕС вже цього року, повідомляє Reuters з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко.

Повідомляється, що будівництво планують розпочати влітику-восени 2024 року. Два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна планує імпортувати з Болгарії. Інші два – використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

"Графік є більш агресивним, ніж раніше окреслював Київ, який говорив про початок робіт через деякий час у 2024 році і не уточнював, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно", – пише агентство.

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Зазначається, що з моменту здобуття незалежності Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС. Атомні електростанції, які знаходяться на підконтрольній Україні території, виробляють 55% потреб країни в електроенергії.

Щоб компенсувати втрати в електроенергії, які з'явилися після окупації Росією Запорізької АЕС, достатньо буде запустити два реактори, пояснив Галущенко.

Новий енергоблок на ХАЕС

У 2020 році президент Зеленський заявляв, що Україна повинна за п'ять років добудувати Хмельницьку АЕС. За його словами, держава не повинна втрачати виробництво найдешевшої електроенергії – атомної.

17 грудня 2023 року НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС, що будуватиметься за технологією Westinghouse АР1000.

Один із реакторів американської компанії Westinghouse для нового енергоблоку на Хмельницькій АЕС коштуватиме 437,5 млн доларів. Обладнання для реактора мають поставити в Україну не пізніше 30 листопада 2027 року.

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