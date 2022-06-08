За словами експерта Сергія Куюна, до вересня українці будуть жити в сезоні високого споживання пального.

З початком повномасштабної війни Україна зіткнулася з дефіцитом пального. Та останніми днями ситуація почала вирівнюватися, черг на АЗС стає дедалі менше.

Журналісти "Сніданку з 1+1" проінспектували столичні автозаправні станції та дізналися, чого чекати українським водіям.

За словами кореспондента, ситуація стабілізувалася з дизпаливом та газом. Щодо автогазу - чимало українських компаній закуповували його ще до 24 лютого, коли сталося повномасштабне вторгнення РФ.

Що стосується бензину, то логістичний ланцюжок довелося поновлювати з нуля, цей процес триває й нині. За словами експерта Сергія Куюна, до вересня українці будуть жити в сезоні високого споживання.

"До вересня включно ми будемо жити в сезоні високого споживання. Тому що в Європі це активізація автомобільного сезону, в Україні та європейських країнах це активізація промислового комплексу. Зокрема, агропромислового. Тому це завжди високий сезон, високий дефіцит. Відповідно, зайвих об'ємів немає, постачати їх буде досить складно", - пояснив експерт.

Наразі, як йдеться в сюжеті, бензовози на в'їзд до України пропускають без черги. Ціни на пальне, за словами експерта, будуть стабільними протягом найближчих 2-3 місяців.

Дефіцит пального в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо мали бути не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Згодом Держпродспоживслужба почала перевірки АЗС через завищені ціни на паливо.

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