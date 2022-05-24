Різке підняття вартості пального на АЗС у зв’язку зі зняттям регулювання цін – порушення законодавства.

В Україні після скасування держрегулювання вартості пального на АЗС Києва різко підскочили ціни, що є порушенням закону.

Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан пише УНН.

За його словами, у Києві деякі АЗС підняли вартість пального на 30-40%. При цьому ціни при знятті регулювання повинні підвищувати не відразу, а поступово.

"Це порушення чинного законодавства", – зазначив Рубан.

Зараз столичні заправки перевіряють спеціальні моніторингові групи, виявляючи факти порушень і проводячи заходи держконтролю. В ході таких рейдів фіксуються такі випадки, як надмірні залишки заробітків АЗС.

Після перевірки, за словами Рубана, піде клопотання перед відповідними органами, що видають ліцензію, про її позбавлення щодо даних правопорушників.

"На сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об'єктах АЗС. Порушення фіксуються в кожній другій за відсутності декларації", - пояснив начальник Держпродспоживслужби в Києві.

Він нагадав, що пальне в Україні відноситься до соціально значущих товарів, і за правилами передбачає перед початком підйому цін декларувати наміри про це, а не відразу роздувати вартість на 30%.

Раніше, тимчасово виконуючий обов'язки голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк заявляв, що деякі АЗС в Україні працюють за принципом "кому війна, а кому мати рідна".

"Зараз в Україні є АЗС, на яких не вказані ціни, але є черги. Також є заправки, на яких ціна, яка в межах домовленості між урядом та мережами. Це 52 грн за бензин та 58 грн за дизпальне. При цьому ми побачили, коли держрегулювання цін зняли, з'явилися ціни по 70-80 грн. До речі, деякі з цих заправок з початку війни взагалі не працювали, тобто вони відкрилися, коли відпустили ціну. Як на мене, така ситуація нагадує кейс, кому війна, а кому мати рідна", - зазначив Вовнюк.

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