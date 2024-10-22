Українців закликали економити електроенергію: що найбільше 'їсть' світло

Енергетики закликали українців економити електроенергію, адже через похолодання багато хто почав вмикати обігрівачі. Як виявилося, щодня українці використовують масу приладів, які споживають багато електроенергії.
У Міністерстві енергетики нагадали, що електричні девайси створюють значне навантаження на енергетичну систему, яка й без того сильно потерпає від ударів російських окупантів. Крім того, через них щомісячні рахунки за світло тільки зростають.
Які прилади споживають найбільше електроенергії:
- електрична плита (4-8 кВт/год) - лідер серед побутових приладів за споживанням електроенергії. Для економії краще користуватися індукційними плитами або хоча б використовувати енергозберігаючі режими;
- масляний радіатор (1,5-2,5 кВт/год) - один із найпоширеніших обігрівачів. Він ефективний, але при тривалому використанні "з'їдає" бюджет за рахунок колосальних рахунків за комунальні послуги;
- електродуховка (1-2,5 кВт/год) - ще один потужний споживач, якщо ви часто щось запікаєте. Сучасні духовки мають функцію швидкого нагріву або конвекції, що може скоротити час роботи і знизити споживання електроенергії;
- кондиціонер (0,7-2,5 кВт/год) - його використання протягом довгого часу може значно збільшити комунальні платежі, тому рекомендується використовувати вентиляційну функцію;
- посудомийна машина (1-1,8 кВт/год) і пральна машина (0,8-1,8 кВт/год) - щоб скоротити споживання електроенергії, рекомендується використовувати енергоощадні режими і запускати їх за повного завантаження;
- бойлер (1,2-2,2 кВт/год) - для економії рекомендується встановити бойлер на середню температуру.
"Щоденна розумна економія електроенергії може істотно скоротити навантаження на енергосистему країни. Частка побутового споживання в загальному енергобалансі України становить 30-35%. За умови економії можна скоротити споживання кожного домогосподарства до 30%. Це суттєво знизить щомісячні витрати на світло, а також свідома допомога енергосистемі країни", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві розповіли, що можна зробити, щоб економити електроенергію:
- обираючи побутові прилади, враховуйте клас енергоефективності;
- ознайомлюйтеся з інструкцією з використання електроприладів;
- використовуйте наявні економні режими споживання.
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