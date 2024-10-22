Українців закликали економити електроенергію: що найбільше 'їсть' світло

Зазначається, що багато девайсів багато споживають електроенергії під час тривалого використання.

Енергетики закликали українців економити електроенергію, адже через похолодання багато хто почав вмикати обігрівачі. Як виявилося, щодня українці використовують масу приладів, які споживають багато електроенергії.

У Міністерстві енергетики нагадали, що електричні девайси створюють значне навантаження на енергетичну систему, яка й без того сильно потерпає від ударів російських окупантів. Крім того, через них щомісячні рахунки за світло тільки зростають.

Які прилади споживають найбільше електроенергії:

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електрична плита (4-8 кВт/год) - лідер серед побутових приладів за споживанням електроенергії. Для економії краще користуватися індукційними плитами або хоча б використовувати енергозберігаючі режими;

масляний радіатор (1,5-2,5 кВт/год) - один із найпоширеніших обігрівачів. Він ефективний, але при тривалому використанні "з'їдає" бюджет за рахунок колосальних рахунків за комунальні послуги;

електродуховка (1-2,5 кВт/год) - ще один потужний споживач, якщо ви часто щось запікаєте. Сучасні духовки мають функцію швидкого нагріву або конвекції, що може скоротити час роботи і знизити споживання електроенергії;

кондиціонер (0,7-2,5 кВт/год) - його використання протягом довгого часу може значно збільшити комунальні платежі, тому рекомендується використовувати вентиляційну функцію;

посудомийна машина (1-1,8 кВт/год) і пральна машина (0,8-1,8 кВт/год) - щоб скоротити споживання електроенергії, рекомендується використовувати енергоощадні режими і запускати їх за повного завантаження;

бойлер (1,2-2,2 кВт/год) - для економії рекомендується встановити бойлер на середню температуру.

"Щоденна розумна економія електроенергії може істотно скоротити навантаження на енергосистему країни. Частка побутового споживання в загальному енергобалансі України становить 30-35%. За умови економії можна скоротити споживання кожного домогосподарства до 30%. Це суттєво знизить щомісячні витрати на світло, а також свідома допомога енергосистемі країни", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві розповіли, що можна зробити, щоб економити електроенергію:

обираючи побутові прилади, враховуйте клас енергоефективності;

ознайомлюйтеся з інструкцією з використання електроприладів;

використовуйте наявні економні режими споживання.

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