Завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення світла не застосовуються.

Останні кілька днів планові вимкнення електроенергії для споживачів не застосовуються, проте вони можуть відновитися за умови дефіциту. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію", – наголосив очільник уряду.

За словами Шмигаля, якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, "Укренерго" буде вимушено повернутися до графіків відключень. Наслідки російського терору ще довго даватимуться взнаки.

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"Щодня ми інтенсивно працюємо над відновленням об’єктів там, де це можливо. А також над перебудовою енергосистеми, аби зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога", – додав прем’єр.

Ситуація в енергосистемі України

Начальник Департаменту балансової надійності оператора системи передачі "Укренерго" Роман Грабчак зазначив, що протягом літа очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень, адже влітку дефіцит в енергосистемі спричинятиме сезонний приріст споживання.

Член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко розповів, що внаслідок ракетних атак з боку російських окупаційних військ в Україні було знищено більше 8 гігават генеруючих потужностей. Це близько 40% від наявних в системі.

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