За його словами, ситуація в українській енергетиці є дуже складною.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі лише 27% українських ТЕС залучені до роботи. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ситуація в енергетиці дуже складна, це очевидно. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії, це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму", - зазначив Шмигаль.

За його словами, 42 енергоблоки фактично зруйновані.

"27% великих теплових електростанцій фактично залишаються в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені, тому сьогодні не працюють. Фактично 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені, це ще 1,3 ГВт потужності", - зауважив політик.

Шмигаль додав, що наразі Україна працює над відновленням, щоб запустити до опалювального сезону якомога більше генерації.

"Ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо і те, що збережено. Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють імпортувати 1,7. Ми домовляємось зараз і вже на всіх рівнях з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - підсумував прем'єр-міністр.

Стан енергосистеми України - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що в Україні обмежать вуличне освітлення. За його словами, потрібно буде відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

"Енергосистема цілісна, однак у системі залишається значний дефіцит. Це означає, що ми можемо виробити менше електроенергії, ніж споживаємо. Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання", - пояснив політик.

Своєю чергою заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої окупантами державної генерації.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу - це вимушений крок, єдина причина якого - це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів", - зауважила вона.

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