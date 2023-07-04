Нове податкове навантаження для бензину складе 11 грн, а ДП – 7,5 грн за літр.

Після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2-3 грн за літр та досягне піку наприкінці місяця.

Про це повідомляє директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в Facebook,зазначивши, що зросли два податки – акцизи й ПДВ. Податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л: приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ, дизпального – приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ - до 3 грн/л.

"Отже, нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн/л, сьогодні очікується ще плюс 2-3... Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу. Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі "старим" акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою буде відбуватись інтеграція у ціну", - пояснив експерт.

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Куюн зазначив, що здебільшого здорожчання під тягарем підвищеного акцизу буде стосуватися бензину, бо по ньому зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель та автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість до кінця цього тижня. Підбивати остаточні підсумки по цінам варто наприкінці місяця.

Ціни на пальне під час війни

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів.

Вартість пального почала поступово зростати ще наприкінці червня. 30 липня напередодні повернення довоєнного оподаткування деякі мережі автозаправних станцій підвищили ціни на пальне на 0,2-3,2 грн/л. Щодня розцінки потроху зростали. 3 липня мережі АЗС України знову підвищили ціни на пальне на від 1 до 5 грн за літр.

За прогнозами експертів, вартість дизеля та бензину зросте в середньому на 6-10 гривень.

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