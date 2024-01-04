Діяльність окупантів на ЗАЕС здійснюється з повним ігноруванням вказівок "Енергоатому".

Недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали окупованої російськими агресорами Запорізької АЕС може бути спробою приховати реальну ситуацію на станції, повідомляє прес-служба "Енергатома".

"Факт недопуску експертів моніторингової місії Агентства до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС", – зазначив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Так, в "Енергоатомі" вкотре наголосили на ключовій передумові для відновлення ядерної безпеки – повній демілітаризація, деокупація ЗАЕС і прилеглих територій.

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Котін нагадав про те, що діяльність окупантів на ЗАЕС здійснюється з повним ігноруванням вказівок "Енергоатому".

Окупація ЗАЕС – останні новини

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією росіян з березня 2022 року. Відтоді вона не раз перебувала на межі катастрофи.

Останній з таких випадків стався 2 грудня. Тоді на окупованій росіянами ЗАЕС був новий блекаут. Завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено зв’язок атомної електростанції з українською енергосистемою.

3 січня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що російські окупанти вперше заборонили його експертами перевірити реакторні зали. Протягом останніх двох тижнів представників МАГАТЕ не допускають до реакторних залів енергоблоків №1, 2 і 6.

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