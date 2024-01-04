Протягом останніх двох тижнів представників МАГАТЕ не допускають до реакторних залів енергоблоків №1, 2 і 6.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що російські окупанти вперше заборонили його експертами перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.

"Акцентуючи на постійній небезпеці, з якою стикається станція, команда МАГАТЕ впродовж останніх тижнів продовжує чути регулярні вибухи на деякій відстані від станції. П'ять з шести реакторів ЗАЕС залишаються в стані холодного зупину, в той час, як четвертий енергоблок перебуває в стані гарячого зупину для виробництва пари і тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції", - йдеться у заяві агентства.

Як розповіли у МАГАТЕ, протягом останніх двох тижнів експертів не допускають до реакторних залів енергоблоків №1, 2 і 6. Доступ до деяких частин турбінних залів ЗАЕС також все ще обмежений.

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"Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не надали доступ до реакторного залу енергоблока, який перебував у стані холодного зупину. Саме там розташована активна зона реактора та відпрацьоване паливо. Команда продовжуватиме запитувати цей доступ", - додали в агентстві.

Окупація ЗАЕС - останні новини

У ніч на суботу, 2 грудня, на тимчасово окупованій росіянами ЗАЕС був новий блекаут. Завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено зв’язок атомної електростанції з українською енергосистемою.

Тоді в МАГАТЕ заявили, що це вже восьмий блекаут на Запорізький атомній електростанції. Вони назвали його ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими, з кожним днем погіршується. На ЗАЕС відбувається процес деградації устаткування, що несе з собою великі ризики.

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