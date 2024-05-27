Світлана Гринчук заявила, що уникнути підвищення тарифів на світло не вдасться.

Вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі. Українців попередили, що підвищення тарифів неминуче.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону зазначила, що цього разу при формуванні нових тарифів застосують диференційований підхід.

"Ми розуміємо, що без такого кроку - підвищення тарифу - не обійдемося. Хоча ми цього разу запропонували (і, сподіваюся, урядом це буде підтримано) при підвищенні тарифу використовувати диференційований підхід", - заявила чиновниця.

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При цьому вона зазначила, що відключення світла залежать від обстрілів і споживання, тому Гринчук закликала українців економити електрику.

Водночас до нового опалювального сезону в Міненерго планують відремонтувати стільки об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб пройти зимовий період із мінімальними відключеннями.

"Ми розуміємо, що дефіцит в енергосистемі в осінньо-зимовий період однаково буде, однак ми повинні намагатися максимально зменшити вплив цього дефіциту на споживачів", - підсумувала заступник міністра.

Тарифи на світло - останні новини

Народний депутат Олексій Кучеренко попередив, що українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 раза до 4 гривень.

Варто зазначити, що з 26 квітня Кабмін затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2,64 гривні за кіловат до кінця травня цього року.

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