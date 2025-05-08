Начебто обговорюється варіант експорту російського газу через українську ГТС за участі американського посередника.

США та Росія обговорюють можливість допомоги Штатів у відновленні продажів російського газу до ЄС. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними видання, на переговорах обговорюється можливість придбання американськими інвесторами частки в газопроводі "Північний потік", що з'єднує Росію і Німеччину, або в газопроводі, що перетинає Україну, або в самому "Газпромі".

Механізм постачання російського газу до ЄС може виглядати так: американські фірми стають посередниками, купуючи газ у "Газпрому" і постачаючи його в Європу, в тому числі в Німеччину. Два джерела видання повідомили, що на дипломатичних переговорах за участю потенційних американських інвесторів також розглядалася ідея про те, що американський покупець купуватиме російський газ, а потім експортуватиме його до Європи, щоб пом'якшити європейську політичну опозицію до відновлення постачання російського "блакитного палива".

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Також, начебто обговорюється варіант експорту російського газу через українську ГТС за участі американського посередника.

Видання додає, що повернення РФ на європейський ринок обговорювалося під час зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа та уповноваженого російського президента з питань інвестицій Кирила Дмитрієва.

Прессекретар Віткоффа відмовився коментувати, коли його запитали, чи обговорювалося питання експорту російського газу до Європи. Представник фонду, який очолює Дмитрієв, заперечив факт таких дискусій. Він зазначив:

"Наразі таких обговорень не ведеться".

Співрозмовники агенції, наближені до двосторонніх перемовин, кажуть, що відновлення постачання російського газу до ЄС може допомогти закріпити мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

Європейська комісія відмовилася від коментарів щодо можливості повернення російського газу на європейський ринок. Раніше Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти повернення до постачання російських енергоносіїв.

"Дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран російського газу і нафти. Це було б помилкою історичного масштабу, і ми ніколи не дозволимо цьому статися", - заявила вона на засіданні Європарламенту 7 травня.

Втім є не лише політичні перешкоди для повернення російського газу до ЄС. Газопровід "Північній потік" пошкоджено, і лише одна труба може перекачувати газ, додають у Reuters.

Імпорт російського газу до ЄС

Євросоюз має намір остаточно відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року. На першому етапі блок планує заборонити імпорт газу за спотовими контрактами, а на другому - припинити закупівлю зрідженого газу з РФ.

У зв’язку з відмовою від російського газу ЄС шукає шлях розриву чинних контрактів без сплати додаткових компенсацій. Використання війни в Україні для оголошення форс-мажору може виявитися недостатнім з юридичного погляду, сказав один із представників ЄС.

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