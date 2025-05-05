Торік частка російського газу в імпорті Євросоюзу впала до 19% з понад 40% до повномасштабного вторгнення.

Європейський Союз має намір ініціювати заходи щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. Таким чином блок прагне розірвати зв'язки з країною, яка колись була його найбільшим постачальником енергоресурсів, пише агентство Bloomberg.

Зазначається, що минулого року імпорт з Росії скоротився до близько 19% від загального обсягу закупівель газу в ЄС з більш ніж 40% до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Щоб просунутися у реалізації плану з подолання цієї залежності, ЄС планує запропонувати в червні заборонити весь імпорт газу за новими угодами з Росією та існуючими контрактами. Ці обмеження, що стосуються приблизно третини імпорту, набудуть чинності не пізніше кінця 2025 року.

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У агентстві відмічають, що як і трубопровідний газ, більшість російського СПГ-газу закуповується за довгостроковими контрактами з європейськими покупцями із жорсткими умовами "бери або плати".

Згідно з планами, Єврокомісія планує у червні представити пропозицію про заборону імпорту російського газу, що надходить як по трубопроводах, так і у формі СПГ за цими довгостроковими угодами. Сама заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

За словами співрозмовників Bloomberg, цей термін залежить від здатності блоку забезпечити альтернативне постачання СПГ зі США, Катару, Канади та Африки. Нині закупівлі в США обговорюються в межах торговельних переговорів з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Постачання російського газу в Європу

15 квітня стало відомо, що Європейський Союз вивчає можливості розриву газових контрактів із Росією. Так, юристи шукають шлях, який дасть змогу блоку не виплачувати РФ великих штрафів.

Раніше повідомлялося, що ЄС представить детальний план щодо відмови від російського газу і нафти. Блок зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.

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