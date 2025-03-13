Американські компанії планують викупити акції деяких підприємств.

США, Німеччина і Росія ведуть переговори про відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба". Вашингтон також наполягає на відновленні закупівель російського газу Берліном.

У розслідуванні видань Correctiv і "Важливі історії" наголошується, що компанії зі США збираються купити частку (54,17%) німецької дочірньої компанії "Роснефти" в нафтопереробному заводі PCK у Шведті. Також США зацікавлені в купівлі частки "Роснефти" в НПЗ MiRo (24%) у Карлсруе і Bayernoil (28,57%) у Вогбурзі.

При цьому наголошується, що переговорами керує Вашингтон, а Німеччину представляє лише офіс канцлера і Мінфін, бо МЗС виключили через позицію глави відомства Анналени Бербок, яка виступила проти.

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Важливою умовою угоди може стати згода Володимира Путіна на пропозицію США ввести тимчасове припинення вогню у війні проти України.

У розслідуванні зазначено, що США також хочуть, щоб Берлін відновив закупівлі російського газу.

Північний потік-2 - останні новини

У США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік - 2" до Європи за підтримки американських інвесторів.

3 березня представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам країн Європейського Союзу, оскільки не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів у ЄС.

Вона додала, що якщо газопровід буде добудовано і введено в експлуатацію, він має функціонувати відповідно до норм міжнародного та європейського права.

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