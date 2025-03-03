Проєкт не диверсифікує джерела постачання газу в ЄС.

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream) не відповідає спільним інтересам країн Європейського Союзу, оскільки не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів в ЄС.

Як передає "Європейська правда", про це 3 березня на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен. За її словами, цей проєкт не диверсифікує джерела постачання газу в ЄС, а у разі його реалізації головною турботою стане відповідність міжнародним нормативним вимогам.

"Наша позиція дуже і дуже чітка: "Північний потік-2" не є проєктом спільного інтересу. Він не диверсифікує джерела енергії в ЄС. Також слід зазначити, що газ ніколи не постачався до Європи цим трубопроводом", – наголосила Ітконен.

Відео дня

Вона додала, що якщо газопровід буде добудований і введений в експлуатацію, він має функціонувати відповідно до норм міжнародного та європейського права.

Північний потік-2: ви могли це пропустити

За даними джерел Financial Times, у США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи за підтримки американських інвесторів. Це демонструє зближення Дональда Трампа з Москвою.

Зазначається, що план належить Маттіасу Варнігу – колишньому офіцеру Штазі у Східній Німеччині та близькому другу Володимира Путіна, який до 2023 року керував головною компанією "Північного потоку-2". За словами співрозмовників видання, план Варніга передбачає роботу з командою Трампа через американських бізнесменів.

У листопаді 2024 року повідомлялося, що американський мільярдер Стівен Лінч, який має бізнес у Росії, звернувся до уряду США з проханням дозволити йому взяти участь у торгах за газопровід "Північний потік-2", якщо його буде виставлено на аукціон через банкрутство.

Вас також можуть зацікавити новини: