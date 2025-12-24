"Тактика росіян – вибити енергетику. Одну з підстанцій, щоб зруйнувати вщент, обстрілювали чотири дні цілодобово", - енергетик Сергій Переверза

Посадовець "Чернігівобленерго" Сергій Переверза в інтервʼю УНІАН розповів, як працюють енергетики в умовах війни, чи загрожує області черговий блекаут, та за яких умов можуть припинитися відключення світла.

Росія впродовж кількох років повномасштабної війни не припиняє ударів по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи залишити людей без світла, води та тепла. Повернення електроенергії у домівки українців лягає на плечі енергетиків, яких часто називають "воїнами світла". Саме вони працюють без вихідних, іноді й цілодобово, щоб відновити електропостачання, ризикують своїм життям, адже під час ремонтних робіт ворог підступно завдає повторних ударів.

Про ситуацію в енергетиці в Україні та на Чернігівщині (яка за останні півроку неодноразово занурювалась у повну темряву) УНІАН поговорив із заступником технічного директора з низьковольтних мереж АТ "Чернігівобленерго" Сергієм Переверзою.

Пане Сергію, з огляду на посилення російських атак на об’єкти енергетики в поточному році, чи можна говорити про те, що енергетична галузь нині переживає найскладніший період?

Так, і це зовсім не перебільшення. Зараз дуже тяжкий час для енергетиків (як Чернігівщини, так й усієї України). Війська Російської Федерації пошкоджують значну кількість об'єктів – як розподільних, так і системоутворюючих, генеруючих мереж. В результаті це призводить до значних відключень електроенергії на період аварійно-відновлювальних робіт.

Саме це є основною причиною застосування графіків погодинних відключень, а також графіків аварійних відключень, які ми також іноді змушені застосовувати. Внаслідок масованих обстрілів маємо дуже складну ситуацію з розподілом електроенергії в країні.

Складається враження, що такі атаки вже стали для росіян тактикою ведення війни. Як ви вважаєте, хтось інформує ворога про ці об'єкти, як кажуть, "здає", чи він про них вже добре знає? І чи в такому разі ці об’єкти можна якісно захистити?

Чи хтось інформує? Складно сказати. Я не володію такою інформацією. Але припускаю, що ворог досить добре проводить розвідку нашої території. Ймовірно, може отримувати якусь інформацію й від місцевого населення. Адже скрізь можуть залишатися люди, які симпатизують Росії – такі собі "доброзичливці", чи "ждуни", які можуть РФ допомагати. А сукупно усе це дозволяє ворожій армії максимально точно здійснювати удари по об'єктах енергетики.

Якщо ж говорити про захист об’єктів, то це питання складне з усіх точок зору – технічної, фінансової, безпекової. Я не думаю, що варто його зараз обговорювати…

Ми спостерігаємо ситуації, коли був пошкоджений енергетичний об'єкт, його відновили, а ворог обстріляв повторно. Ворожа тактика полягає в тому, що вони можуть протягом декількох днів повторно бити. Маємо випадки, коли впродовж чотирьох днів одна підстанція обстрілювалась з певною періодичністю майже цілодобово. Її просто добивали, знищували вщент.

Знаю, що на Чернігівщині росіяни обстрілювали бригади енергетиків, які приступали до відновлювання пошкоджених чи зруйнованих обʼєктів. Тобто робота в таких умовах – дуже небезпечна. Що мотивує людей працювати?

Лише самомотивація та відданість. У нас неодноразово були випадки, коли ремонтні роботи на об'єктах супроводжувалися обстрілами. Часом ворог робить це повторно: коли енергетики приступають до відновлювальних робіт.

На жаль, мають місце й летальні випадки. У жовтні двоє працівників загинули після завершення робіт на об’єкті. Анатолій Савченко, водій-машиніст крану, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега помер від отриманих поранень у лікарні. Лікарі боролися до останнього, але травми були несумісні з життям.

Це була цілеспрямована атака?

Наші працівники були просто безжально атаковані декількома російськими безпілотниками, коли вже поверталися на територію своїх виробничих баз. Сталося так, що після першого вибуху, коли чоловіки кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, росіяни завдали повторного цілеспрямованого удару. Троє людей були травмовані, а двоє загинули…

Але крім цього, коли місцева пожежна команда прибула на місце події, ворожа армія обстріляла їх теж…

Тому ситуація складна. Ворог здійснює і повторні обстріли об'єктів, і відслідковує наші бригади, які проводять ремонтні роботи. Через дуже агресивні дії ворога виконання аварійно-відновлювальних робіт часом є досить тривалим.

Чи проводите відновлювальні роботи в прикордонні – населених пунктах, які дуже близько до Росії? Чи вже є такі території Чернігівської області, куди енергетики не доїжджають?

Такі території – "сірі зони" – на території Чернігівщини, на жаль, вже є. Це населені пункти, де електропостачання не відновлюється у зв'язку з безпековою ситуацією. Там залишається невелика кількість людей. Водночас є багато прикордонних громад, в яких регулярно відбуваються обстріли, але де люди ще проживають і де ми ще виконуємо відновлювальні роботи.

Рік тому більшість пошкоджень внаслідок бойових дій припадали саме на прикордонні території. Це смуга 10-15 кілометрів вздовж кордону з Російською Федерацією. Але зараз аналогічні ворожі удари почалися по території всієї області і, відповідно, роботи також виконуються у всіх куточках нашого регіону.

Чи достатньо АТ "Чернігівобленерго" має працівників? Чи підготовлені люди до роботи у надзвичайних умовах? Чи отримують вони психологічну підтримку?

У нашій компанії є психолог. Якщо така допомога комусь потрібна, то вона, звісно, надаватиметься.

Курси з надання домедичної допомоги проводяться під час навчання персоналу. Також постійно проводяться тренінги, зокрема із залученням сторонніх організацій. Ця робота ведеться постійно.

Зараз персоналу достатньо. Але протягом трьох-чотирьох місяців бригади працюють без вихідних, іноді цілодобово для того, щоб відновити послугу з розподілу електроенергії споживачам. Через це енергетики, без перебільшення, також герої нинішньої війни.

Проведення ремонтних робіт вимагає не тільки кадрів, а ще й обладнання. Чи достатньо його і в чому є потреба? Чи допомагають із цим міжнародні партнери?

Міжнародні партнери надають нам підтримку, є гуманітарна допомога, яку ми отримуємо. Це різне обладнання, що полегшує роботу. Більшість міжнародної гуманітарної допомоги отримуємо через Фонд підтримки енергетиків України. Без міжнародної допомоги було би складно, оскільки після обстрілів потребуємо як дороговартісного обладнання, так і просто витратних матеріалів. Крім цього, є обʼєкти, обладнання яких потребує значного часу на виготовлення.

Вдячні всім партнерам за допомогу та підтримку.

Відновлення пошкоджених об’єктів не завжди може відбуватись швидко. Від чого це залежить?

Швидкість відновлення залежить насамперед від характеру і масштабів пошкодження, яке обладнання постраждало. Але найбільше – від безпекової ситуації. Адже ми не військові, а звичайні цивільні працівники, які прийшли на свою повсякденну роботу.

Насправді, досить часто доводиться виконувати свою роботу навіть під час повітряних тривог. Коли ми знаємо, що "шахеди" літають в радіусі 10-15 кілометрів від об'єкту, працівники обленерго, ризикуючи власним життям, виконують відновлювальні роботи.

На початку грудня через масштабну аварію в мережі було знеструмлено до 90% Чернігівської області. Небезпека блекауту в регіоні зберігається? Як убезпечити себе під час можливої тривалої відсутності електроенергії?

Коли пошкоджуються об'єкти генерації та розподільчих мереж, це призводить до тривалих перерв в електропостачанні. Убезпечитися від цього неможливо. Війна триває і ворог діє дуже підступно. Де буде наступний обстріл? Які будуть масштаби цього обстрілу? Чи це буде територія однієї області, чи це буде територія всієї України? Купа питань, на які ми не маємо відповіді, і від яких залежить ситуація в енергетиці як Чернігівщини, так і всієї України.

Неможливо не згадати про графіки відключення електроенергії. Основна причина нестачі електроенергії – це проблема дефіциту електроенергії в електромережах чи все-таки технічні пошкодження?

Це все взаємопов'язано, оскільки зараз системно пошкоджуються об'єкти генерації. А якщо об'єкти генерації пошкоджені, то, відповідно, зменшується виробіток електроенергії. Коли пошкоджують об'єкти розподільних мереж, то відсутня можливість передати цю електроенергію від об'єктів генерації до кінцевих споживачів.

Сукупність усіх цих моментів – пошкодження об'єктів генерації та розподільчих мереж – не дозволяє у потрібному обсязі передати необхідну кількість електроенергії від точки А (генерація) до точки Б (кінцевий споживач). Тож маємо досить складну ситуацію з відключеннями електроенергії, діють досить жорсткі графіки, маємо велику кількість знеструмлених споживачів.

Часто в соціальних мережах можна зустріти нарікання на несправедливі відключення. Ви реагуєте на це? Чи надходять скарги безпосередньо до вас?

Скарг надходить дуже багато. Є чимало невдоволених звернень на кшталт: "у сусіда, який живе навпроти, світло є, а у мене – нема". Або якщо в сусідньому будинку не вимикають електроенергію, то там мешкає хтось крутий чи "блатний"…

Але персонал нашої компанії не живе в якомусь окремому будинку, де світло є. Ми всі мешкаємо в таких же домівках, як й інші люди, але комусь пощастило більше, а комусь – менше. "Пощастило" - в тому сенсі, якщо будинок підживлений до тих же мереж, що й об'єкти критичної інфраструктури. І розуміємо, що зараз маємо мінімальний набір таких об'єктів - це лікарні, водонасосні, водозабірні, каналізаційні станції.

І на даний час актуальне питання – це теплопункти. Тому, теоретично, розширити зони відключень за рахунок цих будинків можливо. Але тоді ми отримаємо іншу проблему: знеструмлюються теплопункти і припиняється теплопостачання.

Тому й виникає ситуація, що у сусіда світло є, бо він отримує живлення з однієї підстанції, що й теплопункт. Однак, відключивши сусіда, не будемо мати не лише світла, але й тепла. Тому варто з розумінням ставитися до ситуації, готуватися до тривалих відключень та запасатися альтернативними джерелами живлення. На жаль, по-іншому просто не може бути в цей час.

Ви згадали про альтернативні джерела. Чи розвивається в Чернігівській області розподілена генерація? Сонячні панелі, біогазові установки якось використовуються? Чи це є тільки в якихось приватних проєктах?

Багато домогосподарств встановлюють сонячні панелі для забезпечення автономності своїх помешкань. А про решту заходів я, на жаль, на даний час не можу вам озвучувати інформацію, щоб це не зашкодило.

Як правильно користуватися електричними приладами в умовах тривалих відключень електроенергії? Чи можна залишати щось увімкненим у розетку? Адже теоретично, якщо електричні прибори залишаються увімкненими і коли вмикають світло, то одразу виникає значне навантаження на мережу.

Так і відбувається. Звісно, ми маємо частину ввімкненої техніки, яка нам потрібна, наприклад, холодильники і так далі. Водночас є нагрівальні прилади, які можуть бути включеними в розетку і вони на даний час споживачу не потрібні. Можливо, забули виключити, чи, може, хотіли нагріти помешкання, коли нікого немає вдома. Однак ввімкнення всіх цих приладів одночасно створює значне навантаження на мережу.

Через такі включення іноді і час тривалого відключення може збільшуватися. І, на жаль, таке несумлінне ставлення споживачів також може негативно впливати на графіки.

Також хочу звернути увагу, що споживачам слід подбати про можливі коливання напруги, встановивши стабілізатори, адже зараз через обстріли енергетичних об'єктів вона може виходити за межі стандартної, тому що схеми живлення нестандартні.

Аварійні відключення призводять до стрибків напруги. Через це рівень напруги в мережі може бути як занизький, так і зависокий, що негативно впливає на побутову техніку. Тому треба думати як про альтернативні джерела живлення, так і про захист своїх приладів шляхом встановлення приладів захисту, не залишати обігрівачі, бойлери увімкненими в розетки.

Чи можна прогнозувати, що графіки відключень будуть скорочуватися, що матимемо більше електроенергії?

Прогнозувати щось досить складно, тому що тривалість відновлення після останніх пошкоджень - значна. І як буде далі, ніхто не візьметься сказати. Аналізуючи тенденції останніх обстрілів, ми бачимо, що їхня кількість тільки збільшується, зростають масштаби пошкоджень. Тому навряд чи ситуація буде стрімко покращуватися.

Тоді перефразую: що має статися, щоб ми повернулися до життя без відключень?

Все просто. Ми маємо повернутися до формули – кількість виробленої електроенергії дорівнює кількості спожитої, або кількість виробленої є більшою. Отже, коли ми повернемося до цього балансу - коли буде можливість і виробляти, і розподіляти необхідну кількість електроенергії - тоді графіки скасують.

А чи можна сподіватися, що електроенергія в оселях чернігівців буде у новорічну ніч?

Я хочу сподіватися на найкращий розвиток подій і на те, що в кожній оселі на новий рік буде світло. І не лише в новорічну ніч.

Ірина Синельник