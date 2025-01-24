На тлі зростання цін в ЄС трейдери перенаправляють свій газ з Азії на Європу.

Танкери з американським скрапленим газом (СПГ) розвертаються в океані та беруть курс на Європу, аби скористатися зростанням цін на європейському ринку. Про це пише Financial Times.

За даними видання, щонайменше сім газовозів, які прямували до Південної Африки, Азії та Колумбії змінили маршрут і тепер прямують до європейських портів.

"Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних розворотів", – зауважив аналітик ринку СПГ Алекс Фролі.

Відео дня

Financial Times пов’язує ці події із високими цінами на газ в Європі, які були спричинені зупинкою поставок російського газу через Україну на тлі холодної зими в західній частині континенту.

Зростання цін відкриває можливості отримати більші прибутки для компаній і трейдерів порівняно з відправленням своїх вантажів до Азії, де попит нижчий і ціни знижені. За оцінками компанії Spark Commodities, перенаправлення газовозів до Європи замість Азії зараз збільшує прибуток з одного танкера в середньому на 5,3 мільйона доларів.

"Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу через Україну, оскільки вона вичерпує свій газ у сховищах. Газові сховища ЄС були заповнені на 59 відсотків станом на понеділок, що на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року", – пояснює Financial Times.

Ситуація на газовому ринку ЄС: останні новини

Як писав УНІАН, Євросоюз досі не запровадив жодних санкцій на імпорт російського газу, тож зараз закуповує його рекордними темпами. Але тепер Європа купує газ переважно у скрапленому стані, а не через трубопроводи.

Також ми розповідали, що словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо домагається зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, аби умовити його відновити транзит російського газу через українську територію.

Вас також можуть зацікавити новини: