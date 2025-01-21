Президент США скасував мораторій на видачу нових ліцензій на експорт СПГ.

Європейські ціни на природний газ зросли. Трейдери оцінили перспективи ще одного року обмежених поставок на тлі планів США щодо збільшення експорту.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси зросли після коливань на 1,6% на початку торгів. Очікується, що 2025 року попит на скраплений природний газ у Європі зросте більш ніж на 15% після того, а баланс на світовому газовому ринку залишається нестійким, ідеться в доповіді Міжнародного енергетичного агентства.

Це означає, що ціни зростатимуть довше, щоб залучити більше вантажів. Однак президент США Дональд Трамп скасував мораторій на видачу нових експортних ліцензій, що послабило деякі побоювання з приводу довгострокової пропозиції.

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Проте будь-який вплив на ринок, найімовірніше, відбудеться, коли почнуть працювати нові проекти, а цей рік все ще може виявитися складним для Європи, оскільки їй потрібно більше СПГ, щоб покрити попит, особливо після втрати транзиту російського газу через Україну.

Трамп знову закликав Європейський союз купувати більше американської нафти і газу, щоб уникнути каральних мит. США вже є найбільшим постачальником СПГ до Європи.

"У кінцевому підсумку учасники все ще дотримуються ризикованого підходу, враховуючи вилучення газу зі сховищ і той факт, що у нас ще майже два місяці зими", - сказав Нік Кемпбелл, керуючий директор Inspired Plc.

Європі вдалося диверсифікувати свої поставки після енергетичної кризи трирічної давності, але нинішній опалювальний сезон нагадав про проблему. Холодна погода - після двох відносно м'яких зим - призвела до швидшого, ніж зазвичай, виснаження запасів газу, а ціни залишаються високими.

Протягом наступних чотирьох років до 2028 року зростання світової пропозиції СПГ на 40% дасть змогу Європі розв'язати більшу частину проблем, "а ціни на газ, найімовірніше, знизяться вдвічі".

Голландські місячні ф'ючерси, європейський газовий еталон, торгувалися на 1,5% вище, по 48,55 євро за мегават-годину до 10:09 ранку в Амстердамі.

Надзвичайний стан в енергетиці США - що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики в країні. Зазначається, що він готовий внести зміни в політику, які дадуть змогу розробляти нові родовища нафти й газу на федеральних землях, а також згорнути ухвалені за Байдена кліматичні норми.

Очікується, що Трамп зніме мораторій на видачу нових ліцензій США на експорт скрапленого природного газу, виконавши обіцянку, дану під час передвиборчої кампанії, скасувати цей захід і наказати своїй адміністрації згорнути федеральні стимули для електромобілів.

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