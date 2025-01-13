Словацький прем'єр записав довге відеозвернення до Зеленського, в якому побажав обговорити питання зупинки транзиту російського газу через Україну.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч, на якій він хоче обговорити зупинку транзиту російського газу через Україну.

На своїй сторінці у Facebook він записав відеозвернення і запросив на переговори "в максимально короткі терміни".

"Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки, недалеко від державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що для поїздки на територію Словаччини ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням із Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів", - зазначив він.

Відео дня

Фіцо також наголосив, що рішення України про зупинку транзиту газу нібито завдає значної шкоди Європейському Союзу, Словаччині та навіть самій Україні. Словацький прем'єр-міністр заявив, що він не хоче далі "загострювати напруженість".

"Як голова уряду Словацької Республіки, я в низці питань дотримуюся іншої думки, ніж ви. Зокрема, я не вірю в стратегію, згідно з якою продовження взаємного кровопролиття у війні в Україні зміцнює позиції України на можливих мирних переговорах", - сказав Фіцо.

Саме тому він завжди наголошує на необхідності "негайного припинення бойових дій".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Фіцо обізвав президента України "жебраком" і "шантажистом"."Я тут не для того, щоб іти пліч-о-пліч із Зеленським. Зізнаюся: мені це набридає. Він бігає Європою, жебракує і шантажує, випрошує в інших грошей. Цьому просто час покласти край", - сказав прем'єр Словаччини.

Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що Україна пропонувала Словаччині допомогу з газом, тоді як Фіцо "пихато відмовився".

"Проблема саме в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу і не на здоровий глузд", - наголосив президент України.

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