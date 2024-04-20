У відомстві зазначили, що рівень пошкоджень української енергосистеми є значним.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що наразі немає рішення щодо підвищення тарифів на електрику для побутових споживачів.

"Це питання завжди дуже чутливе й дуже складне. Зараз ми розуміємо, що пошкодження (української енергосистеми – УНІАН) дійсно були значними", - сказала в ефірі телемарафону Гринчук.

За її словами, в міністерстві продовжують оцінювати ситуацію та відмічають, що зараз в Україні є об'єкти, які частково можна відновити. У Міненерго працюють наразі з партнерами щодо поставки необхідного обладнання та шукають його в себе в резервах де є можливість.

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Гринчук також відмітила, що там намагаються оцінити, як саме й в якому розмірі можна відновити енергетичну інфраструктуру в найкоротший період до наступного опалювального сезону.

"Далі ми оцінюємо й розраховуємо, які саме потужності в нас можуть бути до опалювального сезону, які ми зможемо відновити, скільки буде імпорту для того, щоб в нас була збалансована система й не було відключень. Тільки після цього буде прийматися рішення щодо того, чи потрібно підіймати тариф та на скільки. Зараз такого рішення немає", - пояснила заступниця міністра енергетики.

Стан енергосистеми України - останні новини

18 квітня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що цього тижня споживання електроенергії зросло через значне похолодання. Попри те, що в енергосистемі спостерігався дефіцит, графіки відключень для побутових споживачів застосовувати не планують.

19 квітня в Укренерго повідомили, що в енергосистемі зберігався дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Це було спричинено пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям.

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