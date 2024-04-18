Ситуацію намагаються врегулювати за допомогою імпорту електроенергії.

Цього тижня споживання електроенергії зростає через значне похолодання. В енергосистемі спостерігається дефіцит. Однак графіки відключень для побутових споживачів наразі не планують застосовувати. Про це голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону.

"На тлі багатьох пошкоджених електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу з ЄС. На вечір, за нашими прогнозами, доведеться також застосувати певні обмеження промисловості… Наразі ми не плануємо застосовувати графіки, які призвели б о відключення побутових споживачів. Це не стосується міста Харкова, де є особлива своя ситуація, але в усіх інших регіонах ми не плануємо застосовувати обмеження щодо побутових споживачів", – зазначив Кудрицький.

Він закликав усіх споживачів – домогосподарства так бізнес – по можливості обмежити електроспоживання, особливо з 19:00 до 22:00 вечора.

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На питання, чи довго ще буде дефіцит в енергосистемі, голова НЕК відповів, що подібні ситуації будуть періодично траплятись, тому що повне відновлення електростанцій займає тривалий час. До того ж триває сезонна ремонтна кампанія на АЕС, тому час від часу в енергосистемі буде дефіцит, який будуть намагатись покрити за рахунок імпорту з Європи.

Вимкнення світла

Вранці 18 квітня "Укренерго" повідомляло про дефіцит електроенергії в енергосистемі. Диспетчерський центр був вимушений залучати аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Також в компанії попередили, що в пікові години будуть застосовувати обмеження для промислових споживачів.

Генеральна менеджерка в сфері безпеки та стійкості аналітичного центру Dixi Group Олена Лапенко заявила, що Україна має використовувати швидку децентралізацію генерацій для відновлення від руйнацій енергооб’єктів.

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