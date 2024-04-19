Через бойові дії є знеструмлення у низці областей.

Сьогодні, 19 квітня, в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям. Про це повідомили в "Укренерго".

"Зранку Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості можливе застосування графіків обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях, а через негоду знеструмлено понад 20 населених пунктів в Дніпропетровській, Полтавській, та Сумській областях.

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Зокрема, на Дніпропетровщині після ранкового ракетного удару знеструмлені близько 2700 побутових споживачів. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Також продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Зранку діють обмеження споживання для побутових споживачів на Харківщині. Знеструмлено близько 203 тисяч споживачів.

Усіх споживачів закликали ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Що стосується виробництва електроенергії, повідомляється, що на одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок. На інших продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

Російські ракетні атаки – останні новини

У ніч на 19 квітня російські загарбники атакували місто Дніпро, зокрема, було частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Також було завдано удару по інших населених пунктах Дніпропетровської області. Кількість загиблих внаслідок атаки росіян на Дніпропетровську область зросла до восьми, ще 29 осіб отримали поранення.

За словами голова "Укренерго" Володимира Кудрицького, цього тижня споживання електроенергії зростає через значне похолодання, в енергосистемі спостерігається дефіцит. Однак графіки відключень для побутових споживачів наразі не планують застосовувати.

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