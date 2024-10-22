Новий документ містить блок про реформування енергетичного сектору.

Оновлений Меморандум Міжнародного валютного фонду не зобов'язує Україну підвищувати тарифи на енергоносії.

Як заявили у Міністерстві фінансів України, початкова версія документу та всі пʼять оновлень включали блок про реформування енергетичного сектору та потенційну можливість підвищення тарифів. Однак вони запевняють, що це можливо лише за умови виділення "достатніх та адресно спрямованих ресурсів" для захисту вразливих домогосподарств.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", - йдеться у заяві Мінфіну.

Відео дня

МВФ виділив Україні новий транш

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня рада Міжнародного валютного фонду закінчила п'ятий огляд програми Extended Fund Facility. Вона передбачає фінансову допомогу державам, які стикаються з серйозними середньостроковими проблемами платіжного балансу.

У МВФ високо оцінили виконання програми українською стороною та виділили на підтримку бюджету країни понад 1 мільярд доларів. Український прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що отримані гроші використають для покриття невійськових витрат.

Вас також можуть зацікавити новини: