Постачальники оприлюднили ціни на газ у листопаді: скільки доведеться платити

Зазначається, що більшості українських побутових споживачів газ постачає Нафтогаз України.

У листопаді 2024 року вартість природного газу коливатиметься від 7,96 до 19,6 гривні за кубометр. Вартість залежить від категорії споживачів.

Видання "ГазПравда" пише, що, як і в жовтні, на ринку газу працюють дев'ять постачальників, з яких п'ять компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну - змінну, а ще чотири постачальники пропонують тільки річну ціну.

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів у листопаді залежно від газопостачальної компанії перебуває в межах від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр, а місячна ціна - від 8,46 до 19,6 гривні.

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Варто зазначити, що більшості українських побутових споживачів газ наразі постачає Нафтогаз України в рамках річної фіксованої ціни, яка становить 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна діятиме для всіх побутових клієнтів компанії до кінця квітня 2025 року.

Тарифи на газ в Україні - останні новини

Згідно з рішенням уряду, до кінця наступного опалювального сезону - до 30 квітня 2025 року - ціни на газ для споживачів не зміняться. Йдеться про побутових споживачів, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Зі свого боку голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що 2025 року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію, гарячу воду і газ.

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