Фіксована ціна газу склала 7,4 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Кабінет міністрів України продовжив дію пільгових цін на газ для виробників тепла для населення (за механізмом покладання спеціального обов’язку на ринку природного газу) до середини квітня 2024 року.

Фіксована ціна склала 7400 гривень за тисячу кубометрів блакитного палива, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів", - відзначив очільник Уряду.

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Ціни на газ

1 березня 2022 року в України почала діяти постанова Кабінету Міністрів про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. "Нафтогаз" повинен був забезпечувати ТЕС та теплоцентралі газом за фіксованою ціною.

У травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

У квітні "Нафтогаз" продовжив дію тарифу для населення ще на рік, його ціна залишилася на рівні 7,96 грн за кубометр.

18 липня 2023 року до "Нафтогазу" перейшли ще три облгази. Відтепер споживачі "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз" мають передавати показники лічильники тільки "Нафтогазу". Прес-служба "Газмережі" повідомила, що особові рахунки споживачів залишаються незмінними, як і тариф на розподіл газу.

22 липня "Нафтогаз" заявив про те, що у нього закінчився термін виконання функцій та обовʼязків постачальника "останньої надії". Тоді, у компаній зникли підстави забезпечити споживачів "останньої надії" необхідними обсягами природного газу. Як наслідок це загрожувало накопиченням боргів перед ОГТСУ та обласними газорозподільними компаніями.

Станом на 15 серпня 2023 року повідомлялося, що "Нафтогаз" забирає ще більше облгазів, плутанина зі сплатою зростає. Споживачі скаржаться, що у "нової контори" не працює сайт та особистий кабінет, через що стає клопітно сплачувати за газ.

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