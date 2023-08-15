Споживачі скаржаться, що у "нової контори" не працює сайт та особистий кабінет, через що стає клопітно сплачувати за газ.

В управління до групи "Нафтогаз" переходять ще три газорозподільні підприємства, через що їхні споживачі можуть зіштовхнутись із незручностями, зокрема - плутаниною у передачі показників лічильників.

Як повідомляє національний оператор газорозподілу – компанія "Газмережі", відсьогодні до неї приєднуються облгази: "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз" і "Миколаївгаз".

"Звертаємо увагу жителів Івано-Франківщини, Хмельниччини та Миколаївщини: особові рахунки, тарифи та реквізити для оплати послуг наразі залишаються незмінними", - йдеться у повідомленні компанії.

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Крім того, "під крило" газових мереж монополіста нещодавно перейшли "Київоблгаз", "Житомиргаз", "Львівгаз", "Сумигаз", "Дніпропетровськгаз" та "Вінницягаз". Вже повністю інтегрувалися підприємства на Кіровоградщині та Харківщині, місто Кривий Ріг та Криворізький район. Тобто майже половина газорозподільних компаній України, що раніше контролювалися одіозним олігархом Дмитром Фірташем, вже перейшла до "Нафтогазу".

В компанії стверджують, що інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети – забезпечити в областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи. Проте, реалії для споживачів, чиї облгази вже потрапили "під опіку" "Нафтогазу", - поки що інші.

В коментарях у соціальних мережах багато запитань від споживачів: якій саме компанії передавати показники лічильника, чому не працюють особисті кабінети, та чому досі не надійшла платіжка за газ від "нової контори".

Наприклад, клієнти "Вінницягазу" пишуть, що не можуть більше тижня зайти в особистий кабінет на сайті регіональної компанії. Відповідно, не можливо передати коректні показники лічильника. В місті Житомир ціла вулиця Офіцерська не отримала жодних квитанцій. На це ж скаржаться і споживачі "Львівгазу": оскільки сайт компанії оновлюється, люди не знають чи була зарахована оплата за доставку, та вимушені особисто дзвонити і перепитувати.

"Паперові рахунки ми надсилаємо "Укрпоштою" після 20-х чисел кожного місяця. Щоб отримати рахунки швидше та зручніше, і не чекати на листоношу, ми радимо користуватися нашими онлайн-сервісами. Сформувати платіжки та оплатити їх можна за кілька хвилин в особистому кабінеті на нашому сайті gas.ua або у чат-боті GASUA у Viber чи Telegram", - пояснюють в компанії затримку квитанцій.

Коли споживачі скаржаться на заблокований особистий кабінет, в компанії просять звертатися до них через особисті повідомлення у соцмережі: "Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення у месенджері. Там вкажіть ваш номер особового рахунку та ПІБ його власника. Ми перевіримо інформацію та надамо вам відповідь у порядку черги".

Однак, в реальності майже на всі скарги споживачів представники "Нафтогазу" відповідають шаблонними фразами, які не дуже допомагають клієнтам, або просять надати реквізити особового рахунку для з’ясування ситуації.

Варто нагадати, що до "Нафтогазу", як постачальника газу, в обслуговування вже перейшли майже всі споживачі в Україні – 12 мільйонів домогосподарств. І очевидно, що компанії технічно та ресурсно складно обслуговувати таку кількість споживачів: і як постачальник газу, і як управлінець газовими трубами.

Компанія не має регіональних центрів звернення для споживачів. Тому єдиний спосіб дізнатись якусь інформацію про платіжки або нарахування – це номери телефонів кол-центру, який перевантажений, і не встигає опрацювати всі звернення, або електронні ресурси, які, на жаль, надають шаблонні відповіді або взагалі не працюють.

У той же час, українці, які заборгували "Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" хоч гривню, регулярно отримують дзвінки від операторів із вимогою сплатити борг. Тобто ресурсів і людей відповідати на запитання громадян немає, але ж обдзвонювати боржників – є.

В самій компанії обіцяють, що намагатимуться створити прозору і комфортну комунікацію з клієнтами, а у майбутньому - споживачі матимуть більше зручних сервісів для оплати спожитих енергоресурсів. Проте наразі відбувається "перехідний етап", який потребує терпіння клієнтів (але сам "Нафтогаз", як бачимо, терпіти навіть найменші заборгованості, при цьому, неготовий).

Передача "Нафтогазу" обласних підприємств

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

18 липня 2023 року до "Нафтогазу" перейшли ще три облгази: споживачі отримають оновлені рахунки. Відтепер споживачі "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз" мають передавати показники лічильники тільки "Нафтогазу". Прес-служба "Газмережі" повідомила, що особові рахунки споживачів залишаються незмінними, як і тариф на розподіл газу.

До того ж, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вже більше року обслуговує більшу частину населення, як постачальник газу. Відповідно монополія цієї компанії ще більше зростає.

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