Ті категорії громадян, які отримували субсидії, отримуватимуть їх надалі.

Підвищення тарифів на електроенергію до 2,88 грн збільшить платіжку на 200-300 гривень. Про це розповів член комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні національний регулятор розглядає можливість підняття тарифів для всіх категорій населення з 1,44 попередньо до 2,88 копійок. Орієнтовно на сім'ю це від 200 до 300 гривень збільшення платіжки. Ті господарства, які отримували субсидії і надалі будуть їх отримувати", - розповів він.

Він зазначив, що таке рішення частково покриє дефіцит грошей, який має "Енергоатом" і "Укренерго". Багато об'єктів енергетики зазнали пошкоджень від ракетних атак росіян і на відновлення їх потрібні великі кошти.

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"Нам потрібно відновлювати енергетичну інфраструктуру. Сьогодні наші донори частково допомагають, але цієї допомоги вкрай недостатньо, аби ми могли повністю відновитися. На це потрібні величезні ресурси: і фінансові, і людські, і матеріально-технічні", - додав він.

Ситуація з енергетикою в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерго, на відновлення української енергосистеми потрібно близько 11 мільярдів доларів. На поверхневий ремонт до зими - мільярд.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.

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