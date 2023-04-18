Йдеться про 24 об'єкти енергетики та половину трансформаторів мереж передачі.

Російські окупанти ракетними ударами по енергетиці вразили 24 об'єкти генерації і половину трансформаторів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу.

Міністр нагадав, що у відсотковому співвідношенні ударами окупантів було уражено близько 50% енергосистеми.

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"Якщо більш детально, то 24 об'єкти генерації – це теплові електростанції, теплоцентралі гідро - і гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі і 43% магістральних мереж", - розповів Галущенко.

Також, як повідомив міністр, через окупацію Запорізької атомної електростанції нашій енергосистемі недоступно близько 44% атомної генерації.

Енергосистема України під час війни

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергосистему України.

За даними Міністерства оборони України, з жовтня 2022 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак територією України, лише за цей період вони запустили понад 820 крилатих балістичних ракет.

У всіх містах України були введені графіки відключень електрики.

Всупереч всім зусиллям агресора, Україна не тільки переживала опалювальний сезон, а й почала відправляти електроенегію на експорт.

З 12 квітня 2023 року Україна експортує електроенергію до Польщі та Молдови. 17 квітня 2023 року Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини.

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