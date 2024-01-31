Тарифи на світло злітають до небес: коли очікувати на нові платіжки

Нещодавно енергетики почали відключати боржників від електропостачання. Разом із цим, українців шокувала новина про можливе двократне збільшення тарифів на світло – вже друге з літа 2023 року.

Не встигли українці оговтатися після минулорічного підвищення тарифів на електроенергію, як їх почали готувати до нового удару по бюджету. Вже цього року платіжки на електроенергію для населення знову можуть зрости вдвічі – до 5-6 гривень за кіловат-годину. Таку голосну заяву зробив член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. І понеслося…

Варто зазначити, що востаннє уряд підвищував тарифи на електроенергію влітку 2023 року, навіть попри діючий мораторій на підвищення комунальних платежів під час війни. Якщо раніше українці сплачували 1,44 гривень за кіловат (при споживанні до 250 кіловат-годин) та 1,68 грн (у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць), то з 1 червня тариф збільшився для усіх домогосподарств до 2,64 гривень. Слідом за населенням тариф підняли і для бізнесу – на 35 відсотків.

І якщо минулого року підвищення тарифів обґрунтовували необхідністю ремонтів об’єктів інфраструктури після російського енергетичного терору, то цьогоріч зароблені кошти нібито планується направити на дофінансування будівництва масштабних енергетичних проектів – двох енергоблоків Хмельницької АЕС та Канівської ГАЕС.

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Втім, експерти називають дещо іншу причину ймовірного перегляду тарифу.

"Про які кошти від збільшення тарифів йде мова, коли нам на добудову ХАЕС та Канівської ГАЕС потрібно 200 мільярдів гривень? Жодна країна світу не будувала такі об'єкти коштом тарифів. Я вбачаю в цьому руку монополістів та олігархів, які контролюють обленерго. Тарифи планують підійняти вдвічі, щоб енергетика була незбиткова", – вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

При цьому, як відомо, біда не ходить одна: паралельно із розмовами про економічно обґрунтовані тарифи енергетики почали відключати населення за несплату рахунків. Під приціл, в першу чергу, потрапили найзлісніші боржники.

Тож, що насправді відбувається, і чи дійсно вже незабаром тарифи на електроенергію сягнуть нових, досі небачених висот?

Коли зросте тариф, та скільки платитимуть українці

Наступного ж дня після розгону "зради" прем’єр-міністр Денис Шмигаль поспішив заспокоїти українців: до кінця опалювального сезону комунальні платежі залишаться без змін. А от про те, що буде далі – тактично промовчав.

"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Одночасно з цим, в енергетичному комітеті парламенту повідомили, що збільшення тарифів неминуче, проте остаточного плану, на скільки і коли саме зростуть платіжки, поки немає. Відомо лише, що вдатися до такого кроку Кабмін може ближче до теплої пори року.

"Найімовірніше, що якщо будуть зміни, то вони можуть відбутися влітку. Можливо, уряд піде на такий крок, що у два рази (збільшать тариф – УНІАН). Можливо не у два рази. Складно сказати, яке рішення буде прийнято, але найімовірніше, що воно відбудеться, бо до цього рішення нас будуть підштовхувати партнери", – сказав Сергій Нагорняк, озвучивши можливий розмір нового тарифу у межах близько 5-6 гривень за кіловат-годину.

Якщо нові тарифи зрештою будуть прийняті, то, зважаючи на те, що середньостатистична квартира споживає, в середньому, 100-200 кіловат-годин електроенергії на місяць, відповідно, вже цього літа на платіжках українців "красуватимуться" нові цифри у 600-1200 гривень.

Ризикований крок

Двократне збільшення тарифу другий рік поспіль – це доволі різкий підйом, який може привести до накопичення боргів серед українців. Щоб оминути збільшення боргової ями, економісти радять проводити будь-який перегляд цінової політики комунальних послуг поступово та зважено.

"Підняття тарифів одразу до ринкового рівня не є доцільним. Це призведе до збільшення боргів. А підняття поступово до цього рівня на кілька десятків відсотків на рік – це обґрунтовано", – заявив у коментарі УНІАН економіст, координатор експертних груп "Економічної експертної платформи" Олег Гетьман.

За словами експертів, через подвоєння тарифів може зрости кількість субсидіантів, які розраховуватимуть на покриття комунальних послуг з боку держави. В енергокомітеті Ради наполягають, що при підвищенні тарифів важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати комунальні послуги самостійно. Проте існує ризик, що за нових тарифів бюджетних коштів на всіх не вистачить. Особливо в умовах невизначеності щодо отримання міжнародної фінансової допомоги у необхідних для нормального функціонування української економіки обсягах.

"Зараз ведуться розмови, що нам не вистачає грошей в бюджеті, й про те, що кількість субсидіантів треба зменшувати. Чи буде вистачати грошей? Можливо, суми, яку виділять, вистачить. Втім, зменшать кількість субсидіантів. Знайдуть якусь лазівку", – ділиться із УНІАН думками голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Разом із тим, експерт з комунальних послуг вважає, що подвоєння вартості світла може призвести до того, що українці почнуть менше платити за інші комунальні послуги, які досі заборонено відключати за несплату рахунків.

Річ у тім, що з початку повномасштабної війни Кабмін заборонив нарахування штрафів, пені та інфляційних нарахувань за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ. Також заборонено відключати житлово-комунальні послуги за несплату або неповну оплату. Проте з січня 2024 року для світла ця норма не діє. З огляду на це, водоканали, теплокомуненерго та газопостачальники ризикують недоотримати кошти, котрі підуть на оплату електропостачання.

"Люди будуть намагатися розрахуватися за електроенергію, а борги за інші комунальні послуги будуть зростати. Не будуть платити водоканалам, за газ та опалення. Люди не будуть платити за ті послуги, які зараз законом не можна відключити", – вважає експерт Олег Попенко.

А це ще більше поглибить кризу, у якій вже довгі роки перебувають більшість постачальників води, газу та тепла в Україні. Які, до речі, теж неодноразово заявляли, що діючі на сьогодні тарифи не є економічно обґрунтованими, через що підприємства не можуть здійснювати навіть планові ремонти, не кажучи вже про якусь модернізацію. Втім, хронічна збитковість цих підприємств хвилює владу менше за благоустрій найбагатшого українця Ріната Ахметова та інших енергетичних королів, чи не так?

Поки зарано хвилюватися

Втім, маємо і хороші новини. Якщо минулого літа слідом за тарифами для населення уряд збільшив платіжки для бізнесу (що одночасно підвищило собівартість усіх товарів та послуг в Україні), то зараз про це мови не йде. Принаймні, поки що. А значить, стрибка цін наразі не передбачається.

Разом з тим, давати точні прогнози поки зарано, бо до можливого подвоєння тарифів все ще може кілька разів змінитися: і наміри уряду, і обсяг підвищення, і заплановані терміни.

"Поки не буде рішення, то всі ці плани лишаються на рівні розмов. Я не бачу тенденції, що до кінця опалювального сезону щось зміниться. Доживемо до літа й побачимо", – вважає член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Не виключено, що заяви про можливе підвищення тарифів – є нічим іншим, як перевіркою реакції населення на таку соціально чутливу новину.

Але варто пам’ятати, що тема перегляду тарифів на світло дійсно обговорюється у владних кабінетах. А значить, варто бути готовими до цього хоча б морально, а ще краще – фінансово. Тож, можливо, є сенс утриматися від придбання енергоємних приладів, та, якщо ви досі не замінили у домі лампи розжарювання на енергозберігаючі - це нарешті зробити.

Артур Крижний