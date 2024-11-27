Холодніша погода може призвести до підвищення і без того високих цін на електроенергію.

На Європу очікує найхолодніша зима з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Низькі температури можуть призвести до зростання і без того високих цін на енергоносії, тому що запаси газу вичерпуються швидше, ніж зазвичай.

Агентством Bloomberg пише, що згідно з даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, температура повітря до березня буде переважно нижчою за рівень останніх двох років. За даними Maxar Technologies Inc., це призведе до того, що попит на опалення досягне найвищого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

Однак цієї зими, як і двома попередніми, очікується, що температура залишиться вищою за сезонну норму, додав синоптик.

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Проте, континент залишається вразливим для погодних катаклізмів. Холодна зима чинитиме додатковий тиск на і без того високі ціни на газ та електроенергію. Це може збігтися з припиненням поставок газу через Україну з 1 січня, коли температура зазвичай опускається до мінімальних значень.

Цього місяця морозна погода і слабкий вітер уже призвели до швидшого, ніж зазвичай, відбору газу з газових сховищ, що викликає побоювання з приводу кінця зими і сезону поповнення запасів наступного літа. Ескалація бойових дій між Росією та Україною посилює енергетичні ризики Європи.

За словами Ендрю Педріні, метеоролога з прогнозу Atmospheric G2, будь-які тривалі періоди холоднішої погоди будуть спричинені так званим раптовим стратосферним потеплінням, що призводить до ослаблення "полярного вихору".

За словами Метью Дросса, метеоролога з компанії Maxar, у північній і центральній Європі очікуються переважно м'які умови, а похолодання спостерігатиметься здебільшого на півдні, наприклад, в Італії та на Балканах.

За даними Weather Services International, у грудні очікується зниження температури, а попит на опалення в Європі перевищить сезонні норми. В Осло середня температура 8 грудня може опуститися до -12℃, що на 9℃ нижче 30-річного середнього значення.

Газ у Європі - останні новини

Різні аналітики і трейдери припускають, що ЄС може зіткнутися з труднощами взимку. Річ у тім, що європейський газовий ринок надто сильно пов'язаний з "нестабільними світовими енергетичними ринками" через відмову від російського та перехід на скраплений природний газ.

14 листопада стало відомо, що ціни на газ у Європі піднялися до найвищого рівня за рік. Причиною подорожчання стали попередження про можливі перебої з поставками з Росії.

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