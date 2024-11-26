Зазначається, що керівництво ще не затвердило їх.

У плані російської корпорації "Газпром" на 2025 рік не передбачається транзит газу в Європу через Україну.

Кремлівський правитель Путін запевняв, що Росія готова й надалі поставляти газ через Україну, однак знайома з планами газового гіганта людина розповіла Reuters інше. За її словами, базовим сценарієм Москви є відсутність транзиту через Україну після 31 грудня.

Очікується, що через це експорт у "далеке зарубіжжя", куди входять європейські країни та Туреччина, впаде на п'яту частину. Це включає поставки через газопроводи "Турецький" та "Блакитний потік", але не включає експорт до Китаю через газопровід "Сила Сибіру", який може сягнути 38 мільярдів кубометрів. Водночас у "Газпромі" вважають, що поставки до Туреччини навряд чи впадуть.

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Транзит російського газу через Україну

Нагадаємо, у 2019 році "Нафтогаз" та "Газпром" уклали угоду про транизит газу через українську територію. Її термін спливає вже в кінці цього року. У Києві повідомляли, що не планують обговорювати з Москвою продовження угоди чи утвердження нової.

Через повномасштабне вторгення та підрив газопроводу "Північний потік" Росія втратила майже всіх європейських клієнтів. За даними ЗМІ, 2023 року вона відправила через Україну близько 15 мільярдів, що складає лише 8% від пікових потоків до Європи різними маршрутами у 2018-2019 роках.

Експерти кажуть, що через припинення транзиту "Газпром" втратить близько 6 мільярдів доларів річних доходів, а Україна - від 800 мільйонів до 1,2 мільярда.

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