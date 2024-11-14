Європейські ціни на газ піднялися до найвищого рівня за рік. Причиною подорожчання стали попередження про можливі перебої з поставками з Росії.
Газета Financial Times пише, що європейський еталон Title Transfer Facility, що торгується на Міжконтинентальній біржі, зріс більш ніж на 5% на початку торгів до 46 євро за мегават-годину - найвищого рівня з кінця листопада минулого року.
Зростання відбулося після того, як австрійська компанія OMV попередила в середу про "потенційне припинення поставок газу" з Росії після того, як їй було присуджено 230 мільйонів євро в арбітражному суді з російським монополістом "Газпром".
OMV заявила, що "зарахує" цю суму в рахунок за контрактом з "Газпромом", що, за її словами, може призвести до "погіршення договірних відносин".
Газ у Європі - останні новини
Різні аналітики і трейдери припускають, що Європейський союз може зіткнутися з труднощами взимку. Річ у тім, що європейський газовий ринок надто сильно пов'язаний з "нестабільними світовими енергетичними ринками" через відмову від російського та перехід на скраплений природний газ.
Крім того, Німеччина заборонила державним терміналам приймати російський СПГ, щоб захистити державні інтереси.