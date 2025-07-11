Йдеться про підтримку законопроєкту, що передбачає 500% мита на імпорт із РФ - фактично це глобальне нафтове ембарго.

Президент США Дональд Трамп 14 липня може заявити про введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомив оглядач телеканалу Bloomberg TV Грег Салліван, зазначивши високу невизначеність щодо позиції Білого дому.

Видання The Times пише, що він всерйоз вивчає можливість введення жорстких вторинних санкцій проти країн, які торгують з Росією нафтою, включно з Китаєм, Індією і Туреччиною. Йдеться про підтримку законопроєкту, що передбачає 500% мита на імпорт з РФ - фактично це глобальне нафтове ембарго.

За даними видання, причиною такого підходу стало невдоволення Трампа відмовою Путіна від переговорів і продовженням ударів по цивільних об'єктах в Україні. Раніше він називав законопроєкт "занадто жорстким", але тепер заявив, що "ретельно його вивчає".

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The Times пише, що головне питання - ризик економічних наслідків. У Білому домі хочуть, щоб скасування санкцій залишалося в повноваженнях президента, тоді як Конгрес пропонує обмежений контроль. Навіть часткове впровадження цих заходів, на думку аналітиків, може сильно вдарити по економіці РФ.

Нові санкції США проти РФ

Сенатори-республіканці впевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено закон про санкції проти Росії, який ініціював союзник Трампа Ліндсі Грем. Така впевненість з'явилася після того, як американський лідер розкритикував російського президента Володимира Путіна за посилення обстрілів українських міст.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун зазначив, що в Сенаті є величезна двопартійна підтримка щодо цього законопроєкту.

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