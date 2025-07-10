Лідер більшості в Сенаті Джон Тун сподівається, що законопроєкт можуть внести на розгляд до серпня.

Сенатори-республіканці більш впевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено закон про санкції проти Росії, який ініціював союзник президента США Дональда Трампа Ліндсі Грем. Така впевненість з'явилася після того, як американський лідер розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за посилення обстрілів українських міст. Про це пише The Hill.

"Я сподіваюся, що ми зможемо винести його на розгляд до серпневої перерви. Ми працюємо з адміністрацією та Палатою представників, щоб спробувати підготувати його до розгляду", - запевнив лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

За його словами, у Сенаті є величезна двопартійна підтримка щодо цього законопроєкту.

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"Я думаю, що це також стосується Палати представників, принаймні я сподіваюся, що так. Білий дім дуже зацікавлений у тому, щоб надати законопроєкту форму, яка дозволить нам провести його через Сенат. Чи відбудеться це протягом найближчих кількох тижнів - питання відкрите, але я сподіваюся, що так", - додав Тун.

Законопроєкт США щодо санкцій проти РФ - що відомо

Закон про санкції проти Росії 2025 року, який Грем представив разом з сенатором Річардом Блюменталем, буде передбачати початкові та вторинні обмеження проти РФ та країн, які купують російські нафти, газ, уран та інші продукти.

Законопроєкт буде передбачати 500% мито на імпортні товари з будь-якої країни, яка купує російські продукти, що перебувають під санкціями.

За словами Грема, цей закон надасть Трампу "право відмови" від застосування до певних видів імпорту та експорту.

"Справжня мета цього законопроєкту - вдарити по клієнтах Путіна. Китай та Індія купують приблизно 70 відсотків російської нафти та газу, а також інших нафтопродуктів. Я завжди вірив, що ця війна закінчиться, коли Китай підійде до Путіна і скаже: "Досить, ти нам шкодиш"", - зауважив він.

Також Грем сподівається, що законопроєкт про санкції може бути винесений на розгляд Сенату вже наступного тижня.

"Я ще не знаю подробиць, але знаю, що в Палаті представників є інтерес до цього, тож подивимося", - наголосив Спікер Палати представників США Майк Джонсон, коментуючи законопроєкт.

Водночас видання Politico писало, що Трамп готовий схвалити нові санкції проти Росії, але є нюанс. Зазначається, що президент США піде на це тільки якщо в цей документ внесуть зміни, які дадуть американському лідеру більше контролю.

За інформацією джерел видання, попри те, що Білий дім може в цілому підтримувати законопроєкт про санкції проти Росії, досі не досягнуто згоди з законодавцями щодо обсягу повноважень на виключення з-під дії санкцій.

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