Замість фіксованої стелі ціни на російську нафту, хочуть зробити її плаваючою.

Європейський союз може прив’язати так звану стелю ціни на російську нафту до ринкових цін у світі. Такий варіант розглядається в межах підготовки 18-го пакету санкцій, пише Bloomberg.

За словами поінформованих співрозмовників видання, пропозиція передбачає встановлення плаваючої стелі, яка буде на 15% нижчою від ринкової ціни і буде переглядатися що три місяці. Але першим етапом на цьому шляху має стати зниження стелі з нинішніх 60 до 50 доларів за барель.

Досі ідеї зниження стелі ціни на російську нафту опиралися Греція, Мальта та Кіпр, економіка яких в значній мірі залежить від послуг морських перевезень. Але до нової пропозиції вони відкриті, кажуть джерела.

Відео дня

Як зазначає Bloomberg, стелю ціни на російську нафту раніше неодноразово критикували за те, що цей вид санкцій фактично не виконується на практиці. Тим не менш, на базі цієї норми Європа запровадила додаткові санкції проти російської інфраструктури нафтового експорту.

За словами інсайдерів, нова плаваюча стеля ціни на російську нафту ще не узгоджена остаточно. Однак її розглядають як частину 18-го пакету санкцій ЄС, який наразі блокує Словаччина. Уряд Фіцо вимагає повернути їм російський газ, або компенсувати його втрату.

Також майбутній рівень цінової стелі на російську нафту в значній мірі залежатииме від позиції США. Досі Дональд Трамп не виявляв бажання обмежувати здатність РФ фінансувати свою загарбницьку війну в Україні.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, ринки очікують посилення західних санкцій проти Росії, зокрема в нафтовій галузі. Так, після слів Трампа про те, що він зробить гучну заяву стосовно Росії у понеділок, ринки відреагували зростанням ціни на нафту.

А в Конгресі США вже досить упевнено розмірковують про те, що закон про пекельні санкції проти Росії можуть ухвалити найближчим часом. Йдеться про запровадження 500-відсоткового мита на імпорт в США товарів з країн, які купують російську нафти. Передбачається, що ці країни, обираючи між втратою американського ринку і втратою російської нафти, оберуть друге.

Вас також можуть зацікавити новини: