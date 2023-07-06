Міллер заявив, що судовий розгляд проти "Газпрому" є показником "ворожого ставлення до Росії".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, агресор готовий припинити транзит газу через Україну.

Таку заяву зробив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, зазначивши, що офіційною причиною для подібного рішення з боку агресора можуть стати "спроби "Нафтогазу" вести арбітражні розгляди з "Газпромом", які загрожують введенням санкцій з боку РФ", - повідомляє російський "Інтерфакс".

Міллер нагадав, що "Нафтогаз" вже подав багатомільярдний позов до Росії в суди США. "У разі продовження таких недобросовісних дій "Нафтогазу", не можна виключити, що це може призвести до введення санкцій Російською Федерацією. Тоді вже будь-які відносини російських компаній з "Нафтогазом" будуть просто неможливі", - сказав він.

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Міллер також підкреслив, що судовий розгляд проти "Газпрому" є показником "ворожого ставлення до Росії".

"В таких умовах "Газпром" вважає, що арбітражний розгляд нелегітимний і участь в процесі безглузда. Надумані спроби "Нафтогазу" продовжити цей розгляд говорять про його неконструктивне ставлення до організації транзиту російського газу в Європу і в цілому про вороже ставлення до Російської Федерації", - підкреслив Міллер.

Позов "Нафтогазу" до "Газпрому"

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом було передбачено, що "Газпром" має прокачати через Україну мінімальний обсяг газу в 65 млрд куб.м в перший рік і по 40 млрд куб. м - в наступні 4 роки.

У квітні 2021 року "Нафтогаз України" заявив про те, що готує позов до Стокгольмського арбітражу проти "Газпрому", щоб оскаржити деякі положення транзитного контракту з Росією, укладеного наприкінці 2019 року.

У вересні 2022 року НАК "Нафтогаз України" подав позов проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду при міжнародній торговій палаті (Париж). "Нафтогаз" вимагає сплати коштів за транспортування природного газу територією України, які не були сплачені вчасно та в повному обсязі.

Станом на вересень 2022 року "Газпром" недоплатив НАК "Нафтогаз України" за транзит газу близько 200 млн доларів. За контрактом російська компанія мал платити за принципом "качай або плати".

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