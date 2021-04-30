"Нафтогаз" чинитиме максимальний юридичний тиск на російський "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" готує новий позов до Стокгольмського арбітражу проти російського "Газпрому" і чинитиме максимальний юридичний тиск на російську компанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це новопризначений голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив під час своєї першої прес-конференції.

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"Ми будемо здійснювати на "Газпром" максимальний тиск, використовуючи всі наші юридичні можливості. Йдеться не тільки про те, що Росія – агресор, а "Газпром" - це національна газова компанія Росії, а про те, що це в інтересах українських споживачів і в цьому випадку навіть в інтересах європейських споживачів", - сказав він.

За словами Вітренка, компанія має намір знову звертатися до Стокгольмського арбітражу, щоб оскаржити деякі положення транзитного контракту з Росією, укладеного в кінці 2019 року. При цьому він не уточнив деталі позову.

"Але, перш за все, я повинен послухати певних співробітників компанії, які відповідальні за цей напрямок, щоб вони пояснили мені, чому вони більше як рік не використовували ці юридичні можливості для тиску на "Газпром", - додав глава правління НАК.

Що цьому передувало

30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали новий контракт на транзит газу до Європи строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років.

Документом передбачено, що російський "Газпром" повинен прокачати через Україну мінімальний обсяг газу в 65 млрд куб.м в перший рік і по 40 млрд куб. м - в наступні 4 роки.

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Автор: Ганна Бредіхіна