"Газпром" повідомив про зупинку газопроводу "Турецький потік" на техобслуговування.

Росія в найближчий тиждень скоротить поставки газу в Європу до історичного мінімуму, повідомляє BBC. Це пов'язано з тим, що російський газовий монополіст "Газпром" повідомив про припинення газопроводу "Турецький потік" на техобслуговування.

У повідомленні "Газпрому" в Телеграм відзначається, що планове щорічне технічне обслуговування газопроводу "Турецький потік" пройде з 5 по 12 червня. Транспортування газу по обох нитках газопроводу буде на цей період припинено.

Таким чином єдиним маршрутом доставки російського газу в ЄС залишиться транзит через Україну.

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ВВС зазначає, що в минулому році так само починалося загострення газової війни Росії з Європою коли "Газпром" восени відключив головний газопровід в ЄС "Північний потік" на профілактику, і після цього так і не включив назад.

Водночас видання зазначає, що нового загострення газової війни очікувати не варто. По-перше, в Європі вже знайшли альтернативи "газпромівському" газу і навчилися економити, а ось для самого "Газпрому" знайти альтернативу найбільшому європейському ринку в найближчі роки буде складно. Також наголошується, що "Турецький потік" проходить через Туреччину - одного з небагатьох партнерів Росії, так що сваритися з нею невигідно.

Поставки російського газу в Європу

У вересні 2022 року "Газпром" оголосив про призупинення прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. З тих пір ЄС отримує російський трубопровідний газ тільки через Україну і Туреччину.

Зараз "Газпром" прокачує через Україну 35-37 мільйонів кубометрів на добу, або близько 13 мільярдів кубометрів на рік. Основними одержувачами цього газу є Італія, Австрія та Словаччина. Однак, на думку експертів, Україні варто бути готовою до припинення транзиту газу в 2024 році, коли закінчиться контракт з Росією, а можливо навіть раніше.

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