Київ вивчає план із заміни російських поставок газу паливом з Азербайджану.

План із заміни російського "блакитного палива", яке Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії.

Видання Financial Times пише, що Київ розглядає можливість заміни російських поставок азербайджанським газом, але є нюанс. Газ буде йти через РФ і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину тієї кількості газу, яка зараз надходить до Європи з Росії, що викликає питання про те, як ця схема буде працювати на практиці.

Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI", заявив, що угода ризикує "перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок".

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Олексій Чернишов, головний виконавчий директор "Нафтогазу", сказав, що пропозиція про постачання азербайджанського газу - головна альтернатива, яку розглядає Україна. Цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із Росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською трубою.

Наразі російський газ, що надходить через Україну, становить близько 5% від загального обсягу поставок до ЄС. Азербайджан може поставляти тільки 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд кубометрів.

За словами Гончара, Київ готовий закрити очі на те, щоб газ із РФ йшов під виглядом азербайджанського, оскільки вважає, що присутність російського палива стане страховкою від атак Москви. За його словами, це "слабкий аргумент", оскільки Росія завдає ударів по газокомпресорних станціях України.

Денніс Саква, експерт з енергетики з інвестиційної компанії Dragon Capital, припустив, що якщо Росія погодиться на угоду, то не тільки заради плати за транзит.

За словами Чернишова, інший варіант - закупівля газу трейдерами ЄС на кордоні України і Росії - прив'язав би Україну до "Газпрому".

"Пропозиція Азербайджану більш солідна, тому що у них є видобуток газу, який вони можуть спрямувати в Європу", - сказав Чернишов. "У той час як трейдери ЄС виступатимуть у ролі каналу для російського газу".

За його словами, наразі слід розглядати обидва варіанти.

За словами Сергія Макагона, колишнього керівника української транзитної системи, Київ отримував близько 1 мільярда доларів на рік у вигляді плати за транзит, але більша частина коштів йшла на обслуговування ГТС. Однак транзит поповнив військову скарбницю Москви приблизно на 5 мільярдів доларів на рік, що суперечить закликам України ввести санкції проти російського палива.

За його словами Макагона, прагнення приховано продовжувати імпорт російського газу може бути зумовлене тиском з боку проросійських політиків у сусідніх країнах ЄС, яких Москва намагається зберегти і підтримати, а також інтересами трейдерів.

Транзит газу з Азербайджану через Україну - останні новини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС намагається відучити себе від російського газу, але деякі європейські країни продовжують отримувати його трубопроводом, що проходить через Україну. Йдеться про Словаччину, Угорщину та Австрію. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року.

Президент Володимир Зеленський, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану в ЄС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти забезпечити енергетичну безпеку своїх західних сусідів.

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