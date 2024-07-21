Видобуток на нових та наявних родовищах Каспійського моря зростатиме, щоб покрити європейський попит.

Азербайджан запропонував Україні та Європейському Союзу постачати природний газ до Європи, використовуючи українську газотранспортну систему. Наприкінці цього року закінчується термін контракту з Росією.

Видання Bloomberg пише, що переговори з владою України та ЄС, а також із Росією тривають, і всі сторони, схоже, зацікавлені в продовженні поставок.

"Ми будемо допомагати, якщо зможемо", - сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв. "Я думаю, що цю угоду можна продовжити".

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За його словами, такі країни, як Австрія і Словаччина, опиняться в "серйозній біді", якщо постачання російського газу через Україну припиняться, оскільки їм доведеться платити "сотні і сотні мільйонів", щоб купувати газ в інших країнах. Баку намагається бути "обережним", оскільки в минулому його помилково звинувачували в реекспорті російського газу, додав він.

Президент Азербайджану зазначив, що видобуток газу в його країні зростатиме завдяки новим та наявним проєктам на Каспії.

У 2022 році Азербайджан підписав меморандум про взаєморозуміння з Європейською комісією, щоб подвоїти експорт газу в Європу до 20 мільярдів кубометрів до 2027 року.

За словами Алієва, країна "рухається до цієї мети". Цього року експорт до Європи збільшиться майже до 13 мільярдів кубометрів з 11,8 мільярда кубометрів у 2023 році та 8 мільярдів кубометрів у 2021 році.

Поставки здійснюватимуться так званим "Південним газовим коридором", який з'єднує Азербайджан з Європою через Грузію і Туреччину, сказав Алієв.

Транзит газу з Азербайджану через Україну - останні новини

Після повномасштабного вторгнення на Україну ЄС намагається відучити себе від російського газу, але деякі європейські країни продовжують отримувати його трубопроводом, що проходить через Україну. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року, після чого поставки російського газу припиняться.

Президент Володимир Зеленський, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до ЄС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти забезпечити енергетичну безпеку своїх західних сусідів. Угода щодо заміни російського газу на азербайджанський - "одна з пропозицій", яка зараз обговорюється, сказав Зеленський.

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