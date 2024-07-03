Однією з пропозицій є заміна російського газу азербайджанським.

Наразі розглядаються альтернативні кроки використання української труби, якою постачається російський газ в Європу, після закінчення транзитної угоди з Росією. Зокрема, однією з пропозицій є заміна російського газу азербайджанським. Цим займаються урядовці, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg TV.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубу з іншим постачальником газу, іншою країною. Тривають переговори. Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші… Якщо це звичайний контракт на поставку неросійського газу до привабливих для нас європейських країн, то ми, як майбутні члени ЄС, повинні підтримувати наших друзів", – зазначив президент України.

Журналісти зазначають, що використання розгалужених трубопроводів України допомогло б забезпечити важливе фінансування зруйнованої війною економіки, де доходи від транзиту становили близько 1 мільярда доларів у 2021 році. Також існує занепокоєння, що невикористані трубопроводи можуть стати об’єктами військових атак або прийти в занедбаність, яку дорого повернути.

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Водночас Азербайджан заявив, що хоче збільшити експорт свого газу до Європи, але ще не забезпечив достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати в подальший видобуток. Поки він не зможе збільшити потужності, він може обмінюватися вантажами з Росією, що не є чимось незвичайним на ринках нафти та газу, коли фізично неможливо доставити паливо з одного місця в інше.

Зазначається, що теоретично це може принести користь Росії в короткостроковій перспективі. Однак таке рішення швидше за все буде тимчасовим.

Колись Україна була головним транспортером російського природного газу до Європи, задовольняючи приблизно чверть потреб ЄС. Транзит скоротився після того, як Росія запустила альтернативні маршрути в обхід країни. Москва все ще транспортує близько 15 мільярдів кубометрів газу в регіон на рік через Україну, переважно до Словаччини та Австрії.

Транзит російського газу

Європа намагалася відмовитися від російського газу після вторгнення РФ в Україну, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через український трубопровід. Дія транзитної угоди закінчується наприкінці 2024 року. Її було підписано в 2019 році. У ЄС заявляли, що готуються до можливого раптового припинення постачання російського газу.

Раніше УНІАН писав, що європейські чиновники ведуть переговори, щоб газ продовжував надходити через ключовий російсько-український трубопровід. Один з варіантів, який обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану в російські трубопроводи, що прямують до Європи.

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