Тепер компанія праціватиме над забезпеченням виконання рішення суду.

Національна акціонера компанія "Нафтогаз України" виграла арбітраж проти російського "Газпрому". Справу розглядали у Швейцарії.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. Міжнародний арбітражний трибунал зобов’язав російську енергетичну компанію виплатити "Нафтогазу" 1,37 млрд доларів.

Як пояснив Корецький, з травня 2022 року "Газпром" припинив платити, порушуючи контрактні зобов’язання за принципом "take or pay" (умова в договорі, згідно з якою покупець зобов'язаний або забрати товар у постачальника, або заплатити за нього певну суму, навіть якщо він не замовляв або не використав весь обсяг, - ред.):

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"У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який "Газпром" намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу"".

Нафтогаз судиться з Газпромом

Нагадаємо, наприкінці 2019 року було підписано угоду про транспортування газу через Україну строком на п'ять років. За контрактом, "Газпром" зобов’язався оплачувати фіксований обсяг транзиту, навіть якщо фізично газу буде прокачано менше.

Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році, транзит тривав, хоча й у зменшених обсягах.

Вже у вересні стало відомо, що "Нафтогаз" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі.

Від "Газпрому" хочуть отримати оплату за послугу з організації транзиту природного газу через територію України, яку російська компанія не оплатила вчасно та в повному обсязі.

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