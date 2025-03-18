Цього року компанія втратила майже 13 мільярдів доларів.

Російський державний газовий гігант "Газпром" у 2024 році зазнав втрат. Компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 1,076 трильйона рублів або 12,89 мільярда доларів.

Видання Reuters пише, що збиток отримано здебільшого за рахунок зниження ринкової вартості акцій "Газпром нефти" - нафтового підрозділу "Газпрому".

Варто зазначити, що у 2023 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 695,6 мільярда рублів.

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Проблеми Газпрому - останні новини

2 травня 2024 року стало відомо, що газовий гігант Росії повідомив про свій перший чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо. Після цього "Газпром" розпочав розпродаж майна.

Крім того, 27 листопада 2024 року акції "Газпрому" впали до історичного мінімуму через стрімке знецінення російського рубля.

13 січня 2025 року з'явилася інформація, що газова компанія готується до масових звільнень. Розглядалося питання про скорочення чисельності співробітників компанії більш ніж у півтора раза - з 4100 до 2500 осіб.

До 15 лютого в компанії мали провести аудит виконуваних співробітниками функцій і надати конкретні рішення.

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