Внаслідок масованих атак ворога живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж.

Третина Хмельницького залишиться без світла. Так, сьогодні відбудеться аварійне виведення в ремонт лінії 110 кВ, внаслідок цього буде знеструмлено частину міста.

Як повідомив у Telegram голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, аварійне виведення в ремонт почнеться сьогодні о 17:00. Внаслідок цього буде знеструмлено третину міста Хмельницького (мікрорайони Гречани, Озерна, Заріччя), Красилівську та Старокостянтинівську громади.

Гамалій зазначив, що, внаслідок масованих атак окупантів, живлення області здійснюється за резервними тимчасовими схемами електромереж.

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"Вони не в змозі забезпечити розподіл електричної енергії в потрібному обсязі, але дають хоч якусь можливість заживити споживачів. Тож у випадку зниження рівня напруги в оселі, потрібно пам'ятати: ситуація дійсно складна, ще не подолано наслідки атак на критичну інфраструктуру і в цей час є взагалі знеструмлені оселі, вулиці та населенні пункти", - написав він.

Наслідки ракетних атак на Хмельниччині

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Рашисти знову били по мирних містах та намагалися зруйнувати об'єкти інфраструктури.

У Хмельницький громаді було зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет. В частині міста Хмельницького було відсутнє електропостачання. Також повідомлялося, що внаслідок атаки РФ Хмельницька атомна електростанція повністю втратила доступ до електромережі на більше ніж дев’ять годин.

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