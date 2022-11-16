Під час втрати доступу до електроенергії два реактори Хмельницької АЕС були вимкнені.

У вівторок, 15 листопада, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні Хмельницька атомна електростанція повністю втратила доступ до електромережі на більше ніж дев’ять годин.

Як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Хмельницька АЕС працювала від дизельних генераторів.

"Вчора Хмельницька атомна електростанція втратила весь доступ до електромережі більш ніж на дев'ять годин через військові атаки в країні, що змусило її тимчасово покладатися на дизельні генератори для резервного живлення", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час втрати доступу до електроенергії два реактори ХАЕС були вимкнені.

"Це була дуже тривожна подія. Це показує потенційні ризики для ядерної безпеки та безпеки (загалом), з якими стикаються всі ядерні об’єкти України під час цієї жахливої війни", – наголосили в МАГАТЕ.

Війна в Україні: діяльність МАГАТЕ

15 листопада 2022 року стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергетики найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три атомні електростанції в Україні, а також на Чорнобильську АЕС.

Крім того, спостерігачі МАГАТЕ присутні на захопленій російськими окупантами Запорізькій АЕС. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.

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