Він наголосив, що ворог свого не доб'ється.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Відповідне відеозвернення Зеленський опублікував у соцмережах. За його словами, понад 80 ракет вже випущено по України - більшість по енергетичній інфраструктурі.

"Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється", - наголосив президент.

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Зеленський додав, що ймовірне нанесення ще близько 20 ударів по країні.

"Тож дуже прошу вас: бережіть себе і будьте в укриттях деякий час. Знаю, що удари відключили енергетику в багатьох містах. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо", - наголосив він.

Своє звернення до громадян глава держави завершив словами "слава Україні" та "ви - молодці".

Масована ракетна атака Росії по Україні 15 листопада

15 листопада Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти випустили по Україні 100 ракет.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні. В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, сьогодні Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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