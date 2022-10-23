До електропостачання вже підключили нові населені пункти Рівненського району.

На Рівненщині без енергопостачання залишаються на сьогодні близько 17 тис. споживачів з понад 174 тис., які вчора залишились без світла внаслідок ракетного удару.

Про це в Telegram повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Він зазначив, що на сьогодні до електропостачання підключили нові населені пункти Рівненського району: Зоря, Голишів, Радухівка, Сухівці, Дерев’яне, Клевань, Городок, Городище, Новоукраїнка, Біла Криниця, Бармаки, Великий, Малий Олексин, Житин, Котів, Антопіль, Шпанів, Шубків, Решуцьк тепер зі світлом.

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"Аварійно відключеними внаслідок ракетного удару залишаються 16 824 споживачів. Працюємо далі", - написав Коваль.

Голова ОВА зауважив, що "Рівнеобленерго" продовжує застосовувати графіки стабілізаційних відключень та закликав усіх до енергоощадності в період пікового навантаження (до 23:00).

Ракетний удар по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

В ОП повідомили, що через чергову зухвалу атаку окупантів на інфраструктуру України від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях. Зокрема у Рівненській без електропостачання залишились 174 тис. 790 абонентів.

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