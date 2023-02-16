На завтра, 17 лютого, "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії.
"Це дозволяє не відключати світло у Київській та Дніпропетровській областях, тоді як у Києві завтра проводяться заміри споживання", - повідомляється в Telegram-каналі групи ДТЕК.
Однак зауважується, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. Також через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.
Відключення світла в Україні
Як повідомляв УНІАН, за даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників через ракетні та дронові атаки, а також окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.
11 лютого два енергоблоки на одній з атомних станцій повернули в роботу.
12, 13, 14 та 15 лютого "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії, що дозволило не вимикати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
"Укренерго" почергово проводить в областях та містах заміри споживання електроенергії, щоб визначити актуальні показники потреб. За зібраними даними будуть коригувати ліміти споживання.