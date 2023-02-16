Це дозволяє не відключати світло у Київській та Дніпропетровській областях, а в Києві завтра проведуть заміри споживання електроенергії.

На завтра, 17 лютого, "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії.

"Це дозволяє не відключати світло у Київській та Дніпропетровській областях, тоді як у Києві завтра проводяться заміри споживання", - повідомляється в Telegram-каналі групи ДТЕК.

Однак зауважується, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. Також через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.

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Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників через ракетні та дронові атаки, а також окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

11 лютого два енергоблоки на одній з атомних станцій повернули в роботу.

12, 13, 14 та 15 лютого "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії, що дозволило не вимикати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"Укренерго" почергово проводить в областях та містах заміри споживання електроенергії, щоб визначити актуальні показники потреб. За зібраними даними будуть коригувати ліміти споживання.

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