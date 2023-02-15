В Одесі діють стабілізаційні графіки відключень через мережеві обмеження.

Споживання електроенергії в Україні знизилося, дефіциту потужностей немає. інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерну для зими погоду мають багато ресурсів.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram, в аварійний ремонт виведено енергоблок на одній з електростанцій. Водночас включений в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції.

"Споживання дещо знизилося порівняно з початком тижня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні поки не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", - йдеться в повідомленні.

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Завдяки сприятливій погоді, зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Також продовжується імпорт електроенергії зі Словаччини.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводилися. При зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка в Сумській та Житомирській областях. Заміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого",-поінформували в прес-службі.

В енергокомпанії додали, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень, щоб уникнути перевантаження обладнання.

Ситуація в енергосистемі України

Перша ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку на об'єкти Української енергетичної інфраструктури. Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

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